Сьогоднішня ціна MicroPets (PETS)

Поточна ціна MicroPets (PETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PETS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MicroPets:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.33 USD

- зміна ціни MicroPets протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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