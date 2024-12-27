Ціна michi ($MICHI)
Поточна ціна michi ($MICHI) сьогодні становить 0.121096 USD з ринковою капіталізацією $ 67.30M USD. Ціна $MICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності michi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.08M USD
- зміна ціни michi протягом дня — -4.02%
- циркуляційна пропозиція – 555.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни michi до USD становила $ -0.005078762536629.
За останні 30 днів зміна ціни michi до USD становила $ -0.0701151047.
За останні 60 днів зміна ціни michi до USD становила $ -0.0651096378.
За останні 90 днів зміна ціни michi до USD становила $ -0.06756284481532852.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.005078762536629
|-4.02%
|30 днів
|$ -0.0701151047
|-57.90%
|60 днів
|$ -0.0651096378
|-53.76%
|90 днів
|$ -0.06756284481532852
|-35.81%
Останній аналіз цін michi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
-4.02%
+7.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture.
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