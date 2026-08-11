Сьогоднішня ціна MetaFighter

Поточна ціна MetaFighter (MF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MF до USD становить $ 0 за MF.

MetaFighter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 162,33, з циркуляційною пропозицією у 1,23B MF. Протягом останніх 24 годин MF торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,066733, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MF змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MetaFighter (MF)

Ринкова капіталізація $ 18,16K$ 18,16K $ 18,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,45K$ 18,45K $ 18,45K Циркуляційне постачання 1,23B 1,23B 1,23B Загальна пропозиція 1 250 000 000,0 1 250 000 000,0 1 250 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MetaFighter — $ 18,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MF — 1,23B, зі загальною пропозицією 1250000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,45K.