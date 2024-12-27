Сьогоднішня ціна MerlinSwap (MP)

Поточна ціна MerlinSwap (MP) сьогодні становить 0.00103447 USD з ринковою капіталізацією $ 3.27M USD. Ціна MP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MerlinSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.90K USD

- зміна ціни MerlinSwap протягом дня — -2.90%

- циркуляційна пропозиція – 3.15B USD

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