Сьогоднішня ціна Merit (SN73)

Поточна ціна Merit (SN73) сьогодні становить 1,35 USD з ринковою капіталізацією $ 1,20M USD. Ціна SN73 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merit:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Merit протягом дня — -9,67%

- циркуляційна пропозиція – 888,22K USD

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