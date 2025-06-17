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Ціна Merit (SN73)

USD

Графік ціни Merit (SN73) в реальному часі

$1,35
$1,35$1,35
-7,10%(1D)

Сьогоднішня ціна Merit (SN73)

Поточна ціна Merit (SN73) сьогодні становить 1,35 USD з ринковою капіталізацією $ 1,20M USD. Ціна SN73 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Merit:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Merit протягом дня — -9,67%
- циркуляційна пропозиція – 888,22K USD

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Цінові показники Merit (SN73) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Merit до USD становила $ -0,144788933955257.
За останні 30 днів зміна ціни Merit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Merit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Merit до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,144788933955257-9,67%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Merit (SN73)

Останній аналіз цін Merit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1,23
$ 1,23$ 1,23

$ 1,53
$ 1,53$ 1,53

$ 1,71
$ 1,71$ 1,71

-1,29%

-9,67%

+147,40%

Ринкова інформація Merit (SN73)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1,20M
$ 1,20M$ 1,20M

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888,22K
888,22K 888,22K

Що таке Merit (SN73)

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Токеноміка Merit (SN73)

Розуміння токеноміки Merit (SN73) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN73 зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SN73 до місцевих валют

1 SN73 до VND
35 525,25
1 SN73 до AUD
A$2,052
1 SN73 до GBP
0,9855
1 SN73 до EUR
1,161
1 SN73 до USD
$1,35
1 SN73 до MYR
RM5,724
1 SN73 до TRY
53,136
1 SN73 до JPY
¥194,913
1 SN73 до RUB
106,137
1 SN73 до INR
116,0865
1 SN73 до IDR
Rp22 131,144
1 SN73 до KRW
1 834,2315
1 SN73 до PHP
76,113
1 SN73 до EGP
￡E.67,851
1 SN73 до BRL
R$7,4115
1 SN73 до CAD
C$1,8225
1 SN73 до BDT
165,024
1 SN73 до NGN
2 080,1205
1 SN73 до UAH
56,0925
1 SN73 до VES
Bs137,7
1 SN73 до PKR
Rs381,996
1 SN73 до KZT
691,9425
1 SN73 до THB
฿43,74
1 SN73 до TWD
NT$39,7305
1 SN73 до AED
د.إ4,9545
1 SN73 до CHF
Fr1,0935
1 SN73 до HKD
HK$10,584
1 SN73 до MAD
.د.م12,285
1 SN73 до MXN
$25,542