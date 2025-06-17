Ціна Merit (SN73)
Поточна ціна Merit (SN73) сьогодні становить 1,35 USD з ринковою капіталізацією $ 1,20M USD. Ціна SN73 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Merit:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Merit протягом дня — -9,67%
- циркуляційна пропозиція – 888,22K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Merit до USD становила $ -0,144788933955257.
За останні 30 днів зміна ціни Merit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Merit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Merit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,144788933955257
|-9,67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Merit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,29%
-9,67%
+147,40%
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