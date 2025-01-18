Сьогоднішня ціна MEMDEX100 (MEMDEX)

Поточна ціна MEMDEX100 (MEMDEX) сьогодні становить 0.00540174 USD з ринковою капіталізацією $ 5.35M USD. Ціна MEMDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MEMDEX100:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.75M USD

- зміна ціни MEMDEX100 протягом дня — -29.96%

- циркуляційна пропозиція – 989.95M USD

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