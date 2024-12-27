Сьогоднішня ціна Melon Dog (MELON)

Поточна ціна Melon Dog (MELON) сьогодні становить 0.00359268 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна MELON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Melon Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.93K USD

- зміна ціни Melon Dog протягом дня — -3.69%

- циркуляційна пропозиція – 407.51M USD

Отримуйте оновлення цін MELON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MELON.