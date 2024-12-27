Ціна Melon Dog (MELON)
Поточна ціна Melon Dog (MELON) сьогодні становить 0.00359268 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна MELON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Melon Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.93K USD
- зміна ціни Melon Dog протягом дня — -3.69%
- циркуляційна пропозиція – 407.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Melon Dog до USD становила $ -0.000137744817570606.
За останні 30 днів зміна ціни Melon Dog до USD становила $ -0.0016221859.
За останні 60 днів зміна ціни Melon Dog до USD становила $ -0.0000304332.
За останні 90 днів зміна ціни Melon Dog до USD становила $ -0.0000269557179909327.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000137744817570606
|-3.69%
|30 днів
|$ -0.0016221859
|-45.15%
|60 днів
|$ -0.0000304332
|-0.84%
|90 днів
|$ -0.0000269557179909327
|-0.74%
Останній аналіз цін Melon Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-3.69%
+7.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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