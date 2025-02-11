Сьогоднішня ціна Measurable Data (MDT)

Поточна ціна Measurable Data (MDT) сьогодні становить 0.0405483 USD з ринковою капіталізацією $ 24.59M USD. Ціна MDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Measurable Data:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.32M USD

- зміна ціни Measurable Data протягом дня — +6.95%

- циркуляційна пропозиція – 606.32M USD

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