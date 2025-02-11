Ціна Measurable Data (MDT)
Поточна ціна Measurable Data (MDT) сьогодні становить 0.0405483 USD з ринковою капіталізацією $ 24.59M USD. Ціна MDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Measurable Data:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.32M USD
- зміна ціни Measurable Data протягом дня — +6.95%
- циркуляційна пропозиція – 606.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Measurable Data до USD становила $ +0.00263595.
За останні 30 днів зміна ціни Measurable Data до USD становила $ -0.0089494639.
За останні 60 днів зміна ціни Measurable Data до USD становила $ -0.0137945640.
За останні 90 днів зміна ціни Measurable Data до USD становила $ -0.003122032784210716.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00263595
|+6.95%
|30 днів
|$ -0.0089494639
|-22.07%
|60 днів
|$ -0.0137945640
|-34.02%
|90 днів
|$ -0.003122032784210716
|-7.14%
Останній аналіз цін Measurable Data: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+6.95%
+6.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.
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