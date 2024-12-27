Ціна Maya (MAYA)
Поточна ціна Maya (MAYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.53K USD. Ціна MAYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maya:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77K USD
- зміна ціни Maya протягом дня — -1.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maya до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maya до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maya до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maya до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.68%
|30 днів
|$ 0
|-75.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maya: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
-1.68%
-25.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings.
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