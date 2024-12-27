Сьогоднішня ціна Maya (MAYA)

Поточна ціна Maya (MAYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.53K USD. Ціна MAYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maya:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77K USD

- зміна ціни Maya протягом дня — -1.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.56M USD

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