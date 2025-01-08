Ціна Maxi (MAXI)
Поточна ціна Maxi (MAXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.91K USD. Ціна MAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maxi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.51 USD
- зміна ціни Maxi протягом дня — -8.35%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maxi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maxi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maxi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maxi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.35%
|30 днів
|$ 0
|+6.99%
|60 днів
|$ 0
|-14.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maxi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-8.35%
-2.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maxi is a fun loving purple being, having transitioned from a corporate mascot to living best life as a meme coin in the the Base ecosystem. Part a critique on the often absurd nature of incentive protocols in social media and part community driven meme coin. By utilizing humor and meme culture, Maxi encourages community engagement and facilitates thoughtful discussions about the implications of these incentive structures. This project highlights the potential of decentralized platforms to promote innovation and foster a more inclusive dialogue within the cryptocurrency space.
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