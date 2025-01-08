Сьогоднішня ціна Maxi (MAXI)

Поточна ціна Maxi (MAXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.91K USD. Ціна MAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maxi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.51 USD

- зміна ціни Maxi протягом дня — -8.35%

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

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