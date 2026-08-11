Сьогоднішня ціна MattleFun

Поточна ціна MattleFun (MATTLE) сьогодні становить $ 0,00432374, зі зміною 2,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MATTLE до USD становить $ 0,00432374 за MATTLE.

MattleFun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 202 936, з циркуляційною пропозицією у 17,50M MATTLE. Протягом останніх 24 годин MATTLE торгувався між $ 0,00416795 (мінімум) та $ 0,00451285 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,100965, тоді як історичний мінімум — $ 0,00407366.

У короткостроковій динаміці MATTLE змінився на -1,38% за останню годину та на +2,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,51K.

Ринкова інформація щодо MattleFun (MATTLE)

Ринкова капіталізація $ 202,94K$ 202,94K $ 202,94K Обсяг (за 24 год) $ 2,51K$ 2,51K $ 2,51K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 191,74K$ 191,74K $ 191,74K Циркуляційне постачання 17,50M 17,50M 17,50M Загальна пропозиція 44 354 418,37502 44 354 418,37502 44 354 418,37502

Поточна ринкова капіталізація MattleFun — $ 202,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,51K. Циркуляційна пропозиція MATTLE — 17,50M, зі загальною пропозицією 44354418.37502. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 191,74K.