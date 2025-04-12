Сьогоднішня ціна markkacy (KACY)

Поточна ціна markkacy (KACY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 176.84K USD. Ціна KACY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності markkacy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни markkacy протягом дня — +1.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD

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