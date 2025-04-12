Ціна markkacy (KACY)
Поточна ціна markkacy (KACY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 176.84K USD. Ціна KACY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності markkacy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни markkacy протягом дня — +1.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни markkacy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни markkacy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни markkacy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни markkacy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.30%
|30 днів
|$ 0
|-36.32%
|60 днів
|$ 0
|-62.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін markkacy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.71%
+1.30%
-11.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth.
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