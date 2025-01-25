Сьогоднішня ціна Mao (MAO)

Поточна ціна Mao (MAO) сьогодні становить 0.00015336 USD з ринковою капіталізацією $ 153.42K USD. Ціна MAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.83K USD

- зміна ціни Mao протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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