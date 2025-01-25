Ціна Mao (MAO)
Поточна ціна Mao (MAO) сьогодні становить 0.00015336 USD з ринковою капіталізацією $ 153.42K USD. Ціна MAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.83K USD
- зміна ціни Mao протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mao до USD становила $ -0.0000773610.
За останні 60 днів зміна ціни Mao до USD становила $ -0.0001228391.
За останні 90 днів зміна ціни Mao до USD становила $ -0.0011985466563267806.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ -0.0000773610
|-50.44%
|60 днів
|$ -0.0001228391
|-80.09%
|90 днів
|$ -0.0011985466563267806
|-88.65%
Останній аналіз цін Mao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+0.09%
-32.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MAO is the ultimate "unfazed cat" – totally unbothered, giving zero f's no matter what’s thrown his way. That iconic cat expression of indifference is pure gold for meme culture. Perfect for every situation, people can instantly relate because, let’s face it, cats just don’t care. ats are meme kings, and with the current rise in cat-themed content like Popcat, Mew, and Simon’s Cat, MAO fits right in. It’s tapping into the viral cat narrative at exactly the right time.
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