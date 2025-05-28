Ціна M3M3 (M3M3)
Поточна ціна M3M3 (M3M3) сьогодні становить 0,00339042 USD з ринковою капіталізацією $ 3,39M USD. Ціна M3M3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності M3M3:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни M3M3 протягом дня — -4,24%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни M3M3 до USD становила $ -0,000150299515646324.
За останні 30 днів зміна ціни M3M3 до USD становила $ -0,0000645142.
За останні 60 днів зміна ціни M3M3 до USD становила $ -0,0005045406.
За останні 90 днів зміна ціни M3M3 до USD становила $ -0,002065364966014722.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000150299515646324
|-4,24%
|30 днів
|$ -0,0000645142
|-1,90%
|60 днів
|$ -0,0005045406
|-14,88%
|90 днів
|$ -0,002065364966014722
|-37,85%
Останній аналіз цін M3M3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,19%
-4,24%
+6,33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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