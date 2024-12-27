Сьогоднішня ціна Long (LONG)

Поточна ціна Long (LONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна LONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Long:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.51K USD

- зміна ціни Long протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 752.96B USD

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