Сьогоднішня ціна Litebeam

Поточна ціна Litebeam (LBM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LBM до USD становить $ 0 за LBM.

Litebeam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 77 193, з циркуляційною пропозицією у 1,00B LBM. Протягом останніх 24 годин LBM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00683093, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LBM змінився на -0,26% за останню годину та на -3,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Litebeam (LBM)

Ринкова капіталізація $ 77,19K$ 77,19K $ 77,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 77,19K$ 77,19K $ 77,19K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Litebeam — $ 77,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LBM — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,19K.