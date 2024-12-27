Ціна Lisk (LSK)
Поточна ціна Lisk (LSK) сьогодні становить 0.958926 USD з ринковою капіталізацією $ 158.62M USD. Ціна LSK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lisk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.21M USD
- зміна ціни Lisk протягом дня — +4.15%
- циркуляційна пропозиція – 165.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lisk до USD становила $ +0.03823777.
За останні 30 днів зміна ціни Lisk до USD становила $ -0.1867105636.
За останні 60 днів зміна ціни Lisk до USD становила $ +0.2311582220.
За останні 90 днів зміна ціни Lisk до USD становила $ +0.0182891717769824.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03823777
|+4.15%
|30 днів
|$ -0.1867105636
|-19.47%
|60 днів
|$ +0.2311582220
|+24.11%
|90 днів
|$ +0.0182891717769824
|+1.94%
Останній аналіз цін Lisk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+4.15%
+17.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain.
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