Сьогоднішня ціна Lisk (LSK)

Поточна ціна Lisk (LSK) сьогодні становить 0.958926 USD з ринковою капіталізацією $ 158.62M USD. Ціна LSK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lisk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.21M USD

- зміна ціни Lisk протягом дня — +4.15%

- циркуляційна пропозиція – 165.76M USD

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