Сьогоднішня ціна Lil Pump (LILPUMP)

Поточна ціна Lil Pump (LILPUMP) сьогодні становить 0.00014639 USD з ринковою капіталізацією $ 142.40K USD. Ціна LILPUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lil Pump:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.56K USD

- зміна ціни Lil Pump протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 989.91M USD

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