Ціна Lil Pump (LILPUMP)
Поточна ціна Lil Pump (LILPUMP) сьогодні становить 0.00014639 USD з ринковою капіталізацією $ 142.40K USD. Ціна LILPUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lil Pump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.56K USD
- зміна ціни Lil Pump протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 989.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lil Pump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lil Pump до USD становила $ -0.0001005918.
За останні 60 днів зміна ціни Lil Pump до USD становила $ -0.0001113878.
За останні 90 днів зміна ціни Lil Pump до USD становила $ -0.000500478923991758.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.0001005918
|-68.71%
|60 днів
|$ -0.0001113878
|-76.08%
|90 днів
|$ -0.000500478923991758
|-77.36%
Останній аналіз цін Lil Pump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.11%
-0.00%
-58.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump!
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