Яка зараз ціна LIL Bits?

LIL Bits торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -5.44% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як LIL порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -5.44% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо LIL перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як LIL Bits виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem LIL демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація LIL Bits?

Ринкова капіталізація ₴18819164.01086202880000 розташовує LIL на #3771 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують LIL?

LIL Bits згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку LIL?

З 999917852.210957 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.