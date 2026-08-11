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Поточна ціна LIL Bits сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LIL становить 426 955 USD. Відстежуйте оновлення цін LIL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна LIL Bits сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LIL становить 426 955 USD. Відстежуйте оновлення цін LIL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна LIL Bits (LIL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LIL до USD:

$0,00042408
$0,00042408$0,00042408
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни LIL Bits (LIL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:08:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна LIL Bits

Поточна ціна LIL Bits (LIL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIL до USD становить $ 0 за LIL.

LIL Bits наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 426 955, з циркуляційною пропозицією у 999,92M LIL. Протягом останніх 24 годин LIL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00133564, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LIL змінився на -1,44% за останню годину та на +7,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,78K.

Ринкова інформація щодо LIL Bits (LIL)

$ 426,96K
$ 426,96K$ 426,96K

$ 2,78K
$ 2,78K$ 2,78K

$ 426,96K
$ 426,96K$ 426,96K

999,92M
999,92M 999,92M

999 917 852,210957
999 917 852,210957 999 917 852,210957

Поточна ринкова капіталізація LIL Bits — $ 426,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,78K. Циркуляційна пропозиція LIL — 999,92M, зі загальною пропозицією 999917852.210957. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 426,96K.

Історія ціни LIL Bits у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00133564
$ 0,00133564$ 0,00133564

$ 0
$ 0$ 0

-1,44%

-5,44%

+7,10%

+7,10%

Історія ціни LIL Bits (LIL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LIL Bits до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LIL Bits до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LIL Bits до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LIL Bits до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,44%
30 днів$ 0-42,53%
60 днів$ 0-56,02%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни LIL Bits

Прогноз ціни LIL Bits (LIL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LIL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни LIL Bits (LIL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна LIL Bits потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне LIL Bits у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LIL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни LIL Bits.

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Ресурс LIL Bits (LIL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про LIL Bits

Яка зараз ціна LIL Bits?

LIL Bits торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -5.44% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як LIL порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -5.44% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо LIL перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як LIL Bits виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem LIL демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація LIL Bits?

Ринкова капіталізація ₴18819164.01086202880000 розташовує LIL на #3771 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують LIL?

LIL Bits згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку LIL?

З 999917852.210957 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про LIL Bits

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:08:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для LIL Bits (LIL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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