Сьогоднішня ціна LETSTOP (STOP)

Поточна ціна LETSTOP (STOP) сьогодні становить 0.096908 USD з ринковою капіталізацією $ 2.77M USD. Ціна STOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LETSTOP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.90M USD

- зміна ціни LETSTOP протягом дня — -9.11%

- циркуляційна пропозиція – 28.68M USD

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