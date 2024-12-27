Ціна LETSTOP (STOP)
Поточна ціна LETSTOP (STOP) сьогодні становить 0.096908 USD з ринковою капіталізацією $ 2.77M USD. Ціна STOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LETSTOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.90M USD
- зміна ціни LETSTOP протягом дня — -9.11%
- циркуляційна пропозиція – 28.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LETSTOP до USD становила $ -0.009718991537795848.
За останні 30 днів зміна ціни LETSTOP до USD становила $ -0.0590550277.
За останні 60 днів зміна ціни LETSTOP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LETSTOP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.009718991537795848
|-9.11%
|30 днів
|$ -0.0590550277
|-60.93%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LETSTOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-9.11%
+3.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LETSTOP is pioneering road safety by being the first app to reward safe driving, transforming everyday habits into valuable rewards. With over 250,000 downloads, LETSTOP users have collectively logged more than 20 million safe kilometers across 180+ countries. The app offers unique incentives, allowing drivers to redeem rewards as vouchers or convert them into cryptocurrency. Built on the Solana blockchain, LETSTOP combines innovation and impact to create safer roads globally.
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