Ціна launchbot (ROCKETAI)
Поточна ціна launchbot (ROCKETAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 245.44K USD. Ціна ROCKETAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності launchbot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.72K USD
- зміна ціни launchbot протягом дня — -8.80%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни launchbot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни launchbot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни launchbot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни launchbot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін launchbot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-8.80%
--
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