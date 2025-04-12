Ціна Kris (KRIS)
Поточна ціна Kris (KRIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129.02K USD. Ціна KRIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kris:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kris протягом дня — -11.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kris до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kris до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kris до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kris до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kris: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-11.84%
-3.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
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