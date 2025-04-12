Сьогоднішня ціна Kris (KRIS)

Поточна ціна Kris (KRIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129.02K USD. Ціна KRIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kris:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kris протягом дня — -11.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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