Ціна Krex (KREX)
Поточна ціна Krex (KREX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 647.72K USD. Ціна KREX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Krex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.94K USD
- зміна ціни Krex протягом дня — -26.94%
- циркуляційна пропозиція – 21.00B USD
Отримуйте оновлення цін KREX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KREX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Krex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Krex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Krex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Krex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26.94%
|30 днів
|$ 0
|-74.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Krex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-26.94%
+0.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KREX до AUD
A$--
|1 KREX до GBP
￡--
|1 KREX до EUR
€--
|1 KREX до USD
$--
|1 KREX до MYR
RM--
|1 KREX до TRY
₺--
|1 KREX до JPY
¥--
|1 KREX до RUB
₽--
|1 KREX до INR
₹--
|1 KREX до IDR
Rp--
|1 KREX до PHP
₱--
|1 KREX до EGP
￡E.--
|1 KREX до BRL
R$--
|1 KREX до CAD
C$--
|1 KREX до BDT
৳--
|1 KREX до NGN
₦--
|1 KREX до UAH
₴--
|1 KREX до VES
Bs--
|1 KREX до PKR
Rs--
|1 KREX до KZT
₸--
|1 KREX до THB
฿--
|1 KREX до TWD
NT$--
|1 KREX до CHF
Fr--
|1 KREX до HKD
HK$--
|1 KREX до MAD
.د.م--