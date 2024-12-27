Сьогоднішня ціна Krex (KREX)

Поточна ціна Krex (KREX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 647.72K USD. Ціна KREX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Krex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.94K USD

- зміна ціни Krex протягом дня — -26.94%

- циркуляційна пропозиція – 21.00B USD

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