Сьогоднішня ціна Komodo (KMD)

Поточна ціна Komodo (KMD) сьогодні становить 0.321504 USD з ринковою капіталізацією $ 45.22M USD. Ціна KMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Komodo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.13M USD

- зміна ціни Komodo протягом дня — -3.64%

- циркуляційна пропозиція – 140.63M USD

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