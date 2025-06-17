Ціна KOI (KOAI)
Поточна ціна KOI (KOAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47,56K USD. Ціна KOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KOI протягом дня — -2,98%
- циркуляційна пропозиція – 79,93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KOI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KOI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KOI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,98%
|30 днів
|$ 0
|-48,04%
|60 днів
|$ 0
|-60,51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KOI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,25%
-2,98%
-18,84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KOI ($KOAI) is a Consumer-AI Network designed to connect over 3 billion global extension users on X, making AI easily accessible for retail users. The platform integrates AI-powered tools into everyday online activities through browser extensions, enabling users to benefit from enhanced browsing, data analysis, and decision-making tools without needing technical expertise. KOI’s focus is on a seamless user experience, offering a straightforward entry into the world of AI. Its design ensures that retail users can easily adopt and interact with AI-driven features, making it attractive to both casual and more advanced users. The network also incorporates competitive elements, offering rewards and incentives to boost engagement. The platform aims to continuously update its capabilities, making it a flexible and accessible AI solution. KOI's vision is to become a leading player in the consumer AI space by delivering practical, user-friendly tools that integrate seamlessly into daily life.
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