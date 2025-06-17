Сьогоднішня ціна KOI (KOAI)

Поточна ціна KOI (KOAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47,56K USD. Ціна KOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KOI протягом дня — -2,98%

- циркуляційна пропозиція – 79,93M USD

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