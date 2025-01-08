Сьогоднішня ціна KIP (KIP)

Поточна ціна KIP (KIP) сьогодні становить 0.02912762 USD з ринковою капіталізацією $ 35.46M USD. Ціна KIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KIP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.40M USD

- зміна ціни KIP протягом дня — +21.88%

- циркуляційна пропозиція – 1.24B USD

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