Ціна Ken (KEN)
Поточна ціна Ken (KEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 159.10K USD. Ціна KEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.74K USD
- зміна ціни Ken протягом дня — -3.41%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.41%
|30 днів
|$ 0
|-33.54%
|60 днів
|$ 0
|-12.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.44%
-3.41%
+19.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin. Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special.
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