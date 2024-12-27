Ціна Keep Network (KEEP)
Поточна ціна Keep Network (KEEP) сьогодні становить 0.128337 USD з ринковою капіталізацією $ 70.49M USD. Ціна KEEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keep Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.04K USD
- зміна ціни Keep Network протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 549.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keep Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Keep Network до USD становила $ -0.0199584055.
За останні 60 днів зміна ціни Keep Network до USD становила $ +0.0251868036.
За останні 90 днів зміна ціни Keep Network до USD становила $ +0.0004414097818661.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ -0.0199584055
|-15.55%
|60 днів
|$ +0.0251868036
|+19.63%
|90 днів
|$ +0.0004414097818661
|+0.35%
Останній аналіз цін Keep Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.98%
-0.06%
+10.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.
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