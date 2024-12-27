Сьогоднішня ціна Keep Network (KEEP)

Поточна ціна Keep Network (KEEP) сьогодні становить 0.128337 USD з ринковою капіталізацією $ 70.49M USD. Ціна KEEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Keep Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.04K USD

- зміна ціни Keep Network протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 549.72M USD

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