Ціна KDR (KDR)
Поточна ціна KDR (KDR) сьогодні становить 0.132783 USD з ринковою капіталізацією $ 12.34M USD. Ціна KDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KDR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.42K USD
- зміна ціни KDR протягом дня — -8.11%
- циркуляційна пропозиція – 92.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KDR до USD становила $ -0.011727662237117.
За останні 30 днів зміна ціни KDR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KDR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KDR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.011727662237117
|-8.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KDR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.64%
-8.11%
-15.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.
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