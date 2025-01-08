Сьогоднішня ціна KDR (KDR)

Поточна ціна KDR (KDR) сьогодні становить 0.132783 USD з ринковою капіталізацією $ 12.34M USD. Ціна KDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KDR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.42K USD

- зміна ціни KDR протягом дня — -8.11%

- циркуляційна пропозиція – 92.90M USD

Отримуйте оновлення цін KDR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KDR.