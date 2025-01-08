Логотип KDR

Ціна KDR (KDR)

USD

Графік ціни KDR (KDR) в реальному часі

$0.132783
$0.132783$0.132783
-8.10%(1D)

Сьогоднішня ціна KDR (KDR)

Поточна ціна KDR (KDR) сьогодні становить 0.132783 USD з ринковою капіталізацією $ 12.34M USD. Ціна KDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KDR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.42K USD
- зміна ціни KDR протягом дня — -8.11%
- циркуляційна пропозиція – 92.90M USD

Отримуйте оновлення цін KDR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KDR.

Цінові показники KDR (KDR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KDR до USD становила $ -0.011727662237117.
За останні 30 днів зміна ціни KDR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KDR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KDR до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.011727662237117-8.11%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін KDR (KDR)

Останній аналіз цін KDR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.132307
$ 0.132307$ 0.132307

$ 0.146693
$ 0.146693$ 0.146693

$ 0.389192
$ 0.389192$ 0.389192

-2.64%

-8.11%

-15.55%

Ринкова інформація KDR (KDR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 12.34M
$ 12.34M$ 12.34M

$ 26.42K
$ 26.42K$ 26.42K

92.90M
92.90M 92.90M

Що таке KDR ( KDR)

Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс KDR (KDR)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про KDR (KDR)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

KDR до місцевих валют

1 KDR до AUD
A$0.2124528
1 KDR до GBP
0.1062264
1 KDR до EUR
0.12747168
1 KDR до USD
$0.132783
1 KDR до MYR
RM0.59486784
1 KDR до TRY
4.69122339
1 KDR до JPY
¥20.98236966
1 KDR до RUB
14.23699326
1 KDR до INR
11.39145357
1 KDR до IDR
Rp2,141.66099049
1 KDR до PHP
7.74921588
1 KDR до EGP
￡E.6.72545895
1 KDR до BRL
R$0.8099763
1 KDR до CAD
C$0.18987969
1 KDR до BDT
16.1729694
1 KDR до NGN
205.22807697
1 KDR до UAH
5.61804873
1 KDR до VES
Bs7.037499
1 KDR до PKR
Rs36.99599946
1 KDR до KZT
70.21830606
1 KDR до THB
฿4.58898048
1 KDR до TWD
NT$4.34465976
1 KDR до CHF
Fr0.1195047
1 KDR до HKD
HK$1.03172391
1 KDR до MAD
.د.م1.32915783