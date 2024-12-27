Ціна Kasper (KASPER)
Поточна ціна Kasper (KASPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.43M USD. Ціна KASPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kasper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.68K USD
- зміна ціни Kasper протягом дня — -6.81%
- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kasper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kasper до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kasper до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kasper до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.81%
|30 днів
|$ 0
|-60.32%
|60 днів
|$ 0
|-86.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kasper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
-6.81%
-35.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project.
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