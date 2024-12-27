Сьогоднішня ціна Kasper (KASPER)

Поточна ціна Kasper (KASPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.43M USD. Ціна KASPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kasper:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.68K USD

- зміна ціни Kasper протягом дня — -6.81%

- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD

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