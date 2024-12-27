Сьогоднішня ціна Kappy (KAPPY)

Поточна ціна Kappy (KAPPY) сьогодні становить 0.0010604 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна KAPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kappy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.17K USD

- зміна ціни Kappy протягом дня — -13.39%

- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD

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