Ціна Kappy (KAPPY)
Поточна ціна Kappy (KAPPY) сьогодні становить 0.0010604 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна KAPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kappy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.17K USD
- зміна ціни Kappy протягом дня — -13.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kappy до USD становила $ -0.000164009579015663.
За останні 30 днів зміна ціни Kappy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kappy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kappy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000164009579015663
|-13.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kappy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.29%
-13.39%
+18.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high
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