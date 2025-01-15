Сьогоднішня ціна JUICY (JUICY)

Поточна ціна JUICY (JUICY) сьогодні становить 0.00433245 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна JUICY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JUICY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.87K USD

- зміна ціни JUICY протягом дня — +15.02%

- циркуляційна пропозиція – 260.00M USD

Отримуйте оновлення цін JUICY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JUICY.