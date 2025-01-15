Ціна JUICY (JUICY)
Поточна ціна JUICY (JUICY) сьогодні становить 0.00433245 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна JUICY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JUICY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.87K USD
- зміна ціни JUICY протягом дня — +15.02%
- циркуляційна пропозиція – 260.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JUICY до USD становила $ +0.00056564.
За останні 30 днів зміна ціни JUICY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JUICY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JUICY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00056564
|+15.02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JUICY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.81%
+15.02%
--
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RM0.0194527005
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|1 JUICY до JPY
¥0.677248584
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₹0.374063733
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