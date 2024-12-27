Сьогоднішня ціна Juicebox (JBX)

Поточна ціна Juicebox (JBX) сьогодні становить 0.00163144 USD з ринковою капіталізацією $ 3.07M USD. Ціна JBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Juicebox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.26 USD

- зміна ціни Juicebox протягом дня — +2.02%

- циркуляційна пропозиція – 1.88B USD

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