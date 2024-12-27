Ціна Juicebox (JBX)
Поточна ціна Juicebox (JBX) сьогодні становить 0.00163144 USD з ринковою капіталізацією $ 3.07M USD. Ціна JBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Juicebox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.26 USD
- зміна ціни Juicebox протягом дня — +2.02%
- циркуляційна пропозиція – 1.88B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juicebox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juicebox до USD становила $ +0.0000653603.
За останні 60 днів зміна ціни Juicebox до USD становила $ +0.0005397586.
За останні 90 днів зміна ціни Juicebox до USD становила $ +0.0002764636949044462.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.02%
|30 днів
|$ +0.0000653603
|+4.01%
|60 днів
|$ +0.0005397586
|+33.08%
|90 днів
|$ +0.0002764636949044462
|+20.40%
Останній аналіз цін Juicebox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.02%
+10.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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