Ціна Jeff (JEFF)
Поточна ціна Jeff (JEFF) сьогодні становить 18.51 USD з ринковою капіталізацією $ 18.48M USD. Ціна JEFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jeff:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.82K USD
- зміна ціни Jeff протягом дня — +5.05%
- циркуляційна пропозиція – 998.40K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jeff до USD становила $ +0.889711.
За останні 30 днів зміна ціни Jeff до USD становила $ +37.6228929120.
За останні 60 днів зміна ціни Jeff до USD становила $ +51.1734901020.
За останні 90 днів зміна ціни Jeff до USD становила $ +15.375798641875194.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.889711
|+5.05%
|30 днів
|$ +37.6228929120
|+203.26%
|60 днів
|$ +51.1734901020
|+276.46%
|90 днів
|$ +15.375798641875194
|+490.58%
Останній аналіз цін Jeff: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.95%
+5.05%
-12.01%
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