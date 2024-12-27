Сьогоднішня ціна Jeff (JEFF)

Поточна ціна Jeff (JEFF) сьогодні становить 18.51 USD з ринковою капіталізацією $ 18.48M USD. Ціна JEFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jeff:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.82K USD

- зміна ціни Jeff протягом дня — +5.05%

- циркуляційна пропозиція – 998.40K USD

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