Ціна Integral (ITGR)
Поточна ціна Integral (ITGR) сьогодні становить 0.00722226 USD з ринковою капіталізацією $ 606.24K USD. Ціна ITGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Integral:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.51 USD
- зміна ціни Integral протягом дня — +4.52%
- циркуляційна пропозиція – 83.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Integral до USD становила $ +0.0003122.
За останні 30 днів зміна ціни Integral до USD становила $ +0.0073484213.
За останні 60 днів зміна ціни Integral до USD становила $ +0.0016477925.
За останні 90 днів зміна ціни Integral до USD становила $ +0.00128279861015872.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003122
|+4.52%
|30 днів
|$ +0.0073484213
|+101.75%
|60 днів
|$ +0.0016477925
|+22.82%
|90 днів
|$ +0.00128279861015872
|+21.60%
Останній аналіз цін Integral: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.52%
+45.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.
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