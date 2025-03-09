Сьогоднішня ціна Integral (ITGR)

Поточна ціна Integral (ITGR) сьогодні становить 0.00722226 USD з ринковою капіталізацією $ 606.24K USD. Ціна ITGR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Integral:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.51 USD

- зміна ціни Integral протягом дня — +4.52%

- циркуляційна пропозиція – 83.94M USD

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