Сьогоднішня ціна Imprnt

Поточна ціна Imprnt (PRNT) сьогодні становить $ 0,00124382, зі зміною 5,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRNT до USD становить $ 0,00124382 за PRNT.

Imprnt наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38 061, з циркуляційною пропозицією у 18,28M PRNT. Протягом останніх 24 годин PRNT торгувався між $ 0,00123057 (мінімум) та $ 0,00131808 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,177736, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRNT змінився на +0,18% за останню годину та на -4,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 62,19.

Ринкова інформація щодо Imprnt (PRNT)

Ринкова капіталізація $ 38,06K$ 38,06K $ 38,06K Обсяг (за 24 год) $ 62,19$ 62,19 $ 62,19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 62,19K$ 62,19K $ 62,19K Циркуляційне постачання 18,28M 18,28M 18,28M Загальна пропозиція 50 000 000,0 50 000 000,0 50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Imprnt — $ 38,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 62,19. Циркуляційна пропозиція PRNT — 18,28M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62,19K.