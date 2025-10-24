Інформація щодо ціни Hypr (HYPR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00136504 $ 0,00136504 $ 0,00136504 Мін. за 24 год $ 0,00159728 $ 0,00159728 $ 0,00159728 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00136504$ 0,00136504 $ 0,00136504 Макс. за 24 год $ 0,00159728$ 0,00159728 $ 0,00159728 Рекордний максимум $ 0,00874279$ 0,00874279 $ 0,00874279 Найнижча ціна $ 0,00118399$ 0,00118399 $ 0,00118399 Зміна ціни (за 1 год) +1,07% Зміна ціни (1 дн.) +16,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,70%

Актуальна ціна Hypr (HYPR) становить $0,00158704. За останні 24 години HYPR торгувався між мінімумом у $ 0,00136504 і максимумом у $ 0,00159728, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYPR становить $ 0,00874279, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00118399.

Що стосується короткострокових результатів, то HYPR змінився на +1,07% за останню годину, +16,26% за 24 години та на +15,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hypr (HYPR)

Ринкова капіталізація $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Циркуляційне постачання 756,70M 756,70M 756,70M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hypr — $ 1,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYPR — 756,70M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,59M.