Актуальна ціна Hypr сьогодні становить 0,00158704 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HYPR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HYPR на MEXC вже зараз.

Докладніше про HYPR

Інформація про ціну HYPR

Whitepaper HYPR

Офіційний вебсайт HYPR

Токеноміка HYPR

Прогноз ціни HYPR

Логотип Hypr

Ціна Hypr (HYPR)

Актуальна ціна 1 HYPR до USD:

$0,00158631
$0,00158631
+16,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hypr (HYPR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:17:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hypr (HYPR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00136504
$ 0,00136504
Мін. за 24 год
$ 0,00159728
$ 0,00159728
Макс. за 24 год

$ 0,00136504
$ 0,00136504

$ 0,00159728
$ 0,00159728

$ 0,00874279
$ 0,00874279

$ 0,00118399
$ 0,00118399

+1,07%

+16,26%

+15,70%

+15,70%

Актуальна ціна Hypr (HYPR) становить $0,00158704. За останні 24 години HYPR торгувався між мінімумом у $ 0,00136504 і максимумом у $ 0,00159728, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYPR становить $ 0,00874279, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00118399.

Що стосується короткострокових результатів, то HYPR змінився на +1,07% за останню годину, +16,26% за 24 години та на +15,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hypr (HYPR)

$ 1,20M
$ 1,20M

--
--

$ 1,59M
$ 1,59M

756,70M
756,70M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hypr — $ 1,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYPR — 756,70M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,59M.

Історія ціни Hypr (HYPR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hypr до USD становила $ +0,00022199.
За останні 30 днів зміна ціни Hypr до USD становила $ -0,0008566484.
За останні 60 днів зміна ціни Hypr до USD становила $ -0,0012424564.
За останні 90 днів зміна ціни Hypr до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00022199+16,26%
30 днів$ -0,0008566484-53,97%
60 днів$ -0,0012424564-78,28%
90 днів$ 0--

Що таке Hypr (HYPR)

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Hypr (USD)

Скільки коштуватиме Hypr (HYPR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hypr (HYPR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hypr.

Перегляньте прогноз ціни Hypr вже зараз!

HYPR до місцевих валют

Токеноміка Hypr (HYPR)

Розуміння токеноміки Hypr (HYPR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HYPR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hypr (HYPR)

Скільки сьогодні коштує Hypr (HYPR)?
Актуальна ціна HYPR у USD становить 0,00158704 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HYPR до USD?
Поточна ціна HYPR до USD — $ 0,00158704. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hypr?
Ринкова капіталізація HYPR — $ 1,20M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HYPR?
Циркуляційна пропозиція HYPR — 756,70M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HYPR?
HYPR досяг історичної максимальної ціни у 0,00874279 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HYPR?
Історична мінімальна ціна HYPR становила 0,00118399 USD.
Який обсяг торгівлі HYPR?
Актуальний обсяг торгівлі HYPR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HYPR цього року?
HYPR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HYPR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:17:56 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.