Ціна Hydration (HDX)
Поточна ціна Hydration (HDX) сьогодні становить 0.01178794 USD з ринковою капіталізацією $ 43.44M USD. Ціна HDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hydration:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.89K USD
- зміна ціни Hydration протягом дня — +4.14%
- циркуляційна пропозиція – 3.68B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hydration до USD становила $ +0.00046819.
За останні 30 днів зміна ціни Hydration до USD становила $ -0.0025511742.
За останні 60 днів зміна ціни Hydration до USD становила $ +0.0159826843.
За останні 90 днів зміна ціни Hydration до USD становила $ +0.0057399477398263645.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00046819
|+4.14%
|30 днів
|$ -0.0025511742
|-21.64%
|60 днів
|$ +0.0159826843
|+135.59%
|90 днів
|$ +0.0057399477398263645
|+94.91%
Останній аналіз цін Hydration: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.87%
+4.14%
+36.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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