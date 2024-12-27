Сьогоднішня ціна Hydration (HDX)

Поточна ціна Hydration (HDX) сьогодні становить 0.01178794 USD з ринковою капіталізацією $ 43.44M USD. Ціна HDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hydration:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.89K USD

- зміна ціни Hydration протягом дня — +4.14%

- циркуляційна пропозиція – 3.68B USD

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