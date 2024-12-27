Сьогоднішня ціна higher (HIGHER)

Поточна ціна higher (HIGHER) сьогодні становить 0.01298316 USD з ринковою капіталізацією $ 12.98M USD. Ціна HIGHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності higher:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 393.74K USD

- зміна ціни higher протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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