Ціна higher (HIGHER)
Поточна ціна higher (HIGHER) сьогодні становить 0.01298316 USD з ринковою капіталізацією $ 12.98M USD. Ціна HIGHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності higher:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 393.74K USD
- зміна ціни higher протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни higher до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни higher до USD становила $ -0.0075055414.
За останні 60 днів зміна ціни higher до USD становила $ -0.0081711205.
За останні 90 днів зміна ціни higher до USD становила $ +0.008230302063136508.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.11%
|30 днів
|$ -0.0075055414
|-57.80%
|60 днів
|$ -0.0081711205
|-62.93%
|90 днів
|$ +0.008230302063136508
|+173.17%
Останній аналіз цін higher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-0.11%
-22.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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