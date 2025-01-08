Сьогоднішня ціна Hiblocks (HIBS)

Поточна ціна Hiblocks (HIBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 173.40K USD. Ціна HIBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hiblocks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 884.49 USD

- зміна ціни Hiblocks протягом дня — -10.78%

- циркуляційна пропозиція – 11.88B USD

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