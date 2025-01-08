Ціна Hiblocks (HIBS)
Поточна ціна Hiblocks (HIBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 173.40K USD. Ціна HIBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hiblocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 884.49 USD
- зміна ціни Hiblocks протягом дня — -10.78%
- циркуляційна пропозиція – 11.88B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hiblocks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hiblocks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hiblocks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hiblocks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.78%
|30 днів
|$ 0
|-26.08%
|60 днів
|$ 0
|-53.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hiblocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-10.78%
-8.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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