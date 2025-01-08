Ціна HEFE (HEFE)
Поточна ціна HEFE (HEFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 185.55K USD. Ціна HEFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HEFE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 760.71 USD
- зміна ціни HEFE протягом дня — -14.19%
- циркуляційна пропозиція – 671.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HEFE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HEFE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HEFE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HEFE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.19%
|30 днів
|$ 0
|-26.38%
|60 днів
|$ 0
|+104.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HEFE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-14.19%
+17.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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