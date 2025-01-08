Сьогоднішня ціна HEFE (HEFE)

Поточна ціна HEFE (HEFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 185.55K USD. Ціна HEFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HEFE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 760.71 USD

- зміна ціни HEFE протягом дня — -14.19%

- циркуляційна пропозиція – 671.05M USD

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