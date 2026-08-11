Сьогоднішня ціна Hatom

Поточна ціна Hatom (HTM) сьогодні становить $ 0.01563104, зі зміною 1.20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HTM до USD становить $ 0.01563104 за HTM.

Hatom наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,265,370, з циркуляційною пропозицією у 80.95M HTM. Протягом останніх 24 годин HTM торгувався між $ 0.01540111 (мінімум) та $ 0.01597617 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3.62, тоді як історичний мінімум — $ 0.01125193.

У короткостроковій динаміці HTM змінився на -0.36% за останню годину та на -1.93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.38K.

Ринкова інформація щодо Hatom (HTM)

Ринкова капіталізація $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Обсяг (за 24 год) $ 1.38K$ 1.38K $ 1.38K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Циркуляційне постачання 80.95M 80.95M 80.95M Загальна пропозиція 100,006,500.0 100,006,500.0 100,006,500.0

Поточна ринкова капіталізація Hatom — $ 1.27M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.38K. Циркуляційна пропозиція HTM — 80.95M, зі загальною пропозицією 100006500.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.56M.