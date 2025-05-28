Ціна Hatch (HATCH)
Поточна ціна Hatch (HATCH) сьогодні становить 0,074195 USD з ринковою капіталізацією $ 2,52M USD. Ціна HATCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hatch:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hatch протягом дня — +1,74%
- циркуляційна пропозиція – 45,17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hatch до USD становила $ +0,00126543.
За останні 30 днів зміна ціни Hatch до USD становила $ +0,0211824721.
За останні 60 днів зміна ціни Hatch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hatch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00126543
|+1,74%
|30 днів
|$ +0,0211824721
|+28,55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hatch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,77%
+1,74%
+27,58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.
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