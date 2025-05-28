Сьогоднішня ціна Hatch (HATCH)

Поточна ціна Hatch (HATCH) сьогодні становить 0,074195 USD з ринковою капіталізацією $ 2,52M USD. Ціна HATCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hatch:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Hatch протягом дня — +1,74%

- циркуляційна пропозиція – 45,17M USD

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