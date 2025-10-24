Інформація щодо ціни GUSD (GUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,995113 $ 0,995113 $ 0,995113 Мін. за 24 год $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,995113$ 0,995113 $ 0,995113 Макс. за 24 год $ 1,003$ 1,003 $ 1,003 Рекордний максимум $ 1,019$ 1,019 $ 1,019 Найнижча ціна $ 0,98989$ 0,98989 $ 0,98989 Зміна ціни (за 1 год) +0,04% Зміна ціни (1 дн.) -0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,23%

Актуальна ціна GUSD (GUSD) становить $0,99958. За останні 24 години GUSD торгувався між мінімумом у $ 0,995113 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUSD становить $ 1,019, тоді як його історичний мінімум — $ 0,98989.

Що стосується короткострокових результатів, то GUSD змінився на +0,04% за останню годину, -0,11% за 24 години та на +0,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GUSD (GUSD)

Ринкова капіталізація $ 149,82M$ 149,82M $ 149,82M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 320,06M$ 320,06M $ 320,06M Циркуляційне постачання 149,79M 149,79M 149,79M Загальна пропозиція 320 000 000,0 320 000 000,0 320 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GUSD — $ 149,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUSD — 149,79M, зі загальною пропозицією 320000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 320,06M.