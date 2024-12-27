Сьогоднішня ціна Gridcoin (GRC)

Поточна ціна Gridcoin (GRC) сьогодні становить 0.00578877 USD з ринковою капіталізацією $ 2.77M USD. Ціна GRC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gridcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.61 USD

- зміна ціни Gridcoin протягом дня — -2.53%

- циркуляційна пропозиція – 479.35M USD

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