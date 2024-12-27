Ціна Gridcoin (GRC)
Поточна ціна Gridcoin (GRC) сьогодні становить 0.00578877 USD з ринковою капіталізацією $ 2.77M USD. Ціна GRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gridcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.61 USD
- зміна ціни Gridcoin протягом дня — -2.53%
- циркуляційна пропозиція – 479.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gridcoin до USD становила $ -0.0001507497918181.
За останні 30 днів зміна ціни Gridcoin до USD становила $ -0.0001939643.
За останні 60 днів зміна ціни Gridcoin до USD становила $ +0.0039826743.
За останні 90 днів зміна ціни Gridcoin до USD становила $ +0.003158039098194792.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001507497918181
|-2.53%
|30 днів
|$ -0.0001939643
|-3.35%
|60 днів
|$ +0.0039826743
|+68.80%
|90 днів
|$ +0.003158039098194792
|+120.04%
Останній аналіз цін Gridcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.73%
-2.53%
+3.95%
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