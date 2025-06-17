Сьогоднішня ціна Grassito (GRASSITO)

Поточна ціна Grassito (GRASSITO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 344,32K USD. Ціна GRASSITO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grassito:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Grassito протягом дня — -3,27%

- циркуляційна пропозиція – 415,35B USD

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