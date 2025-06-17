Ціна Grassito (GRASSITO)
Поточна ціна Grassito (GRASSITO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 344,32K USD. Ціна GRASSITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grassito:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Grassito протягом дня — -3,27%
- циркуляційна пропозиція – 415,35B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grassito до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grassito до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grassito до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grassito до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,27%
|30 днів
|$ 0
|-5,94%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grassito: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,58%
-3,27%
+129,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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