Ціна GOON (GOON)
Поточна ціна GOON (GOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 591.75K USD. Ціна GOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52K USD
- зміна ціни GOON протягом дня — -1.21%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін GOON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOON.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GOON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GOON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.21%
|30 днів
|$ 0
|-71.93%
|60 днів
|$ 0
|-61.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GOON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-1.21%
-18.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.'
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GOON до AUD
A$--
|1 GOON до GBP
￡--
|1 GOON до EUR
€--
|1 GOON до USD
$--
|1 GOON до MYR
RM--
|1 GOON до TRY
₺--
|1 GOON до JPY
¥--
|1 GOON до RUB
₽--
|1 GOON до INR
₹--
|1 GOON до IDR
Rp--
|1 GOON до PHP
₱--
|1 GOON до EGP
￡E.--
|1 GOON до BRL
R$--
|1 GOON до CAD
C$--
|1 GOON до BDT
৳--
|1 GOON до NGN
₦--
|1 GOON до UAH
₴--
|1 GOON до VES
Bs--
|1 GOON до PKR
Rs--
|1 GOON до KZT
₸--
|1 GOON до THB
฿--
|1 GOON до TWD
NT$--
|1 GOON до CHF
Fr--
|1 GOON до HKD
HK$--
|1 GOON до MAD
.د.م--