Сьогоднішня ціна GOON (GOON)

Поточна ціна GOON (GOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 591.75K USD. Ціна GOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52K USD

- зміна ціни GOON протягом дня — -1.21%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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