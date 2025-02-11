Ціна Gone (GONE)
Поточна ціна Gone (GONE) сьогодні становить 0.00000229 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.24K USD
- зміна ціни Gone протягом дня — +13.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gone до USD становила $ -0.0000009718.
За останні 60 днів зміна ціни Gone до USD становила $ -0.0000016323.
За останні 90 днів зміна ціни Gone до USD становила $ -0.000008720391990084648.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.46%
|30 днів
|$ -0.0000009718
|-42.44%
|60 днів
|$ -0.0000016323
|-71.28%
|90 днів
|$ -0.000008720391990084648
|-79.20%
Останній аналіз цін Gone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.43%
+13.46%
-18.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The community driven Polygon meme token created by 50+ quality individuals to bring fun back to the ecosystem. $GONE today $GONE tomorrow
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