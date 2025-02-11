Сьогоднішня ціна Gone (GONE)

Поточна ціна Gone (GONE) сьогодні становить 0.00000229 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.24K USD

- зміна ціни Gone протягом дня — +13.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін GONE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GONE.