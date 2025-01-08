Ціна Golff (GOF)
Поточна ціна Golff (GOF) сьогодні становить 0.00649566 USD з ринковою капіталізацією $ 77.60K USD. Ціна GOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Golff:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.33 USD
- зміна ціни Golff протягом дня — -7.21%
- циркуляційна пропозиція – 11.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golff до USD становила $ -0.000504931150163613.
За останні 30 днів зміна ціни Golff до USD становила $ -0.0027173041.
За останні 60 днів зміна ціни Golff до USD становила $ -0.0034760933.
За останні 90 днів зміна ціни Golff до USD становила $ +0.000662820890285464.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000504931150163613
|-7.21%
|30 днів
|$ -0.0027173041
|-41.83%
|60 днів
|$ -0.0034760933
|-53.51%
|90 днів
|$ +0.000662820890285464
|+11.36%
Останній аналіз цін Golff: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-7.21%
-4.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return
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