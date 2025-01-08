Сьогоднішня ціна Golff (GOF)

Поточна ціна Golff (GOF) сьогодні становить 0.00649566 USD з ринковою капіталізацією $ 77.60K USD. Ціна GOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golff:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.33 USD

- зміна ціни Golff протягом дня — -7.21%

- циркуляційна пропозиція – 11.94M USD

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