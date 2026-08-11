Сьогоднішня ціна GOGGLES

Поточна ціна GOGGLES (GOGLZ) сьогодні становить $ 0,00369687, зі зміною 5,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOGLZ до USD становить $ 0,00369687 за GOGLZ.

GOGGLES наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 141 493, з циркуляційною пропозицією у 38,27M GOGLZ. Протягом останніх 24 годин GOGLZ торгувався між $ 0,00349637 (мінімум) та $ 0,00398365 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,65372, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOGLZ змінився на -- за останню годину та на +5,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 553,40.

Ринкова інформація щодо GOGGLES (GOGLZ)

Ринкова капіталізація $ 141,49K$ 141,49K $ 141,49K Обсяг (за 24 год) $ 553,40$ 553,40 $ 553,40 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 141,49K$ 141,49K $ 141,49K Циркуляційне постачання 38,27M 38,27M 38,27M Загальна пропозиція 38 274 418,263925 38 274 418,263925 38 274 418,263925

Поточна ринкова капіталізація GOGGLES — $ 141,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 553,40. Циркуляційна пропозиція GOGLZ — 38,27M, зі загальною пропозицією 38274418.263925. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 141,49K.